Militari Gdf Sarroch Scopre canoni di locazione non dichiarati per quasi 78.000 euro.

Sarroch (Ca), 30 Lug 2019 – Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un privato residente a Capoterra che ha concesso in locazione un immobile per uso commerciale.

Le attività ispettive hanno accertato che il locale commerciale, sito a Cagliari, era stato concesso in locazione, con regolare contratto registrato, ad un’impresa operante nel settore della fornitura di servizi di bellezza.

I successivi riscontri però hanno consentito di appurare che il proprietario dell’immobile, per le annualità dal 2015 al 2018, pur avendo percepito canoni di locazioni per 77.805 euro, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta oggetto di controllo, sottraendo così al Fisco i guadagni ricavati dall’affitto dell’immobile.