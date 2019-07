Attentati a Cardedu e a Dorgali: Presidente Pais: “Dura condanna del Consiglio regionale”.

Cagliari, 30 Lug 2019 – “Gli attentati messi a segno questa notte a Cardedu e a Dorgali sono atti non degni di una società civile”.

Esprime preoccupazione e ferma condanna, anche a nome dell’Assemblea, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Sono preoccupato – afferma in un comunicato il Presidente – per questi eventi criminali che ancora una volta generano allarme nella popolazione e in chi crede nel confronto democratico”.

Il Presidente ha espresso solidarietà in particolare al sindaco di Cardedu Matteo Piras la cui auto è stata data alle fiamme: “Ancora una volta un amministratore è nel mirino degli attentatori. Il Consiglio regionale respinge con forza ogni forma di violenza e ha piena fiducia nelle forze dell’ordine che stanno lavorando per fare luce sulla vicenda”. Com