Arrestato dai carabinieri della Stazione di Carbonia un piromane di 44 anni della città.

Carbonia, 30 Lug 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Carbonia, hanno arrestato in flagranza di reato, un incendiario, Marco Vinicio Atzeni, di 44 anni, che nel pomeriggio aveva generato un innesco dal quale poi è scaturito l’incendio nel centro abitato a Carbonia.

In particolare, l’uomo è stato sorpreso da un cittadino mentre dava alle fiamme un’area erbosa dell’estensione di circa 200 metri esistente in via Dalmazia, nei pressi di una vasta area residenziale della città.

Il testimone, dopo aver allertato immediatamente i militari, telefonando al numero di emergenza 112, il ha permesso così di raccogliere importanti indizi che hanno consentito agli investigatori dell’Arma di bloccare il piromane prima che questi potesse far perdere le proprie tracce.

A consolidare le prove a carico dell’incendiario, i carabinieri, dopo averlo rintracciato e fermato mentre era ancora in fuga, hanno trovato addosso all’uomo tracce riferibili al reato, tra cui i materiali per l’innesco e l’accendino.

Quindi Atzeni è stato dichiarato in stato di arresto per incendio doloso e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo disposto dalla competente A.G. previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.