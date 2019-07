Omicidio ad Assemini: donna trovata morta in casa. Fermato dai carabinieri della Stazione di Assemini e compagnia di Cagliari

Assemini (Ca), 29 Lug 2019 – I Carabinieri della Stazione di Assemini ed i colleghi della compagnia di Cagliari sono intervenuti stamattina presso la località “sa Cannada” nel comune di Assemini, dove la badante di una anziana, in un’abitazione di campagna, aveva poco prima segnalato alla centrale operativa dell’arma, l’omicidio dell’anziana, di 78 anni.

Il primo intervento ha consentito di fermare uno dei suoi 2 figli di 48 anni, convivente della vittima.

Sono in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti con l’ausilio dei carabinieri della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Cc Cagliari.

Al momento fanno sapere gli investigatori dell’Arma che su indicazione dell’AG (sul posto) allo stato non è possibile rilasciare dichiarazioni sulle indagini in corso per l’omicidio.