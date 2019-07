Comune di Cagliari – Iscrizioni e riconferme al servizio di mensa scolastica

Cagliari, 29 Lug 2019 – Iscrizioni e riconferme al servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Cagliari per all’anno scolastico 2019/2020.

Dopo il 28 luglio 2019, data fissata per la scadenza, non è più possibile effettuare le nuove iscrizioni o le riconferme dell’iscrizione al servizio di mensa scolastica dell’annualità 2019/2020 con modalità online.

Tutti gli utenti, che non avessero effettuato la domanda in formato elettronico, devono provvedere, con la massima sollecitudine, utilizzando il modello cartaceo disponibile sul sito del Comune di Cagliari al link http://www.comune.cagliari.it/portale/istruzione/at05_mensa_scol

Per informazioni e supporto sulle iscrizioni: – indirizzo di posta elettronica: helpdeskistruzione@comune.cagliari.it – Ufficio Istruzione – viale San Vincenzo, 4 – Cagliari. Com

