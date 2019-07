Life Is Musical: un medley dei maggiori successi dei musical internazionali – di Monica Sanna

Cagliari 28 Lug 2019 – In una Forte Arena piena ma non paragonabile certamente alla scorsa settimana come per Fiorello, ha preso il via lo spettacolo “Life is musical”. Lo show si è sviluppato in due atti. Con un’orchestra dal vivo di tre elementi si sono esibiti sul palco cinque cantanti noti nell’ambito degli spettacoli musicali e un corpo di ballo composto da circa quindici danzatori. Durante le due ore di rappresentazione è stato proposto al pubblico, in lingua originale, un medley dei principali musical famosi anche per le loro trasposizioni cinematografiche. È stato adottato da parte del regista, Sergio Zafferini, il punto di vista dei performer di musical con le loro aspirazioni, le numerose audizioni, i diversi no ricevuti, ma anche le conferme ottenute. Anche i cambi d’abito dei ballerini avvenivano direttamente sul palco a mostrare al pubblico, in presa diretta, ciò che solitamente è relegato al dietro le quinte.

I musical più famosi portati in scena sono stati Flashdance, Footloose, Rocky, Fame, We Will Rock You, Grease, Priscilla La regina del deserto, Mamma Mia! Chicago, La Febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge e molti altri ancora. Una menzione particolare la meritano Dirty Dancing con tanto di mambo e ballo tra il pubblico compreso il volo d’angelo di Baby riprodotti fedelmente rispetto al film, sembrava quasi di sentire il protagonista dire: “Nessuno può mettere all’angolo Baby” e due delle celebri canzoni del recente musical di grande successo internazionale “The Greatest Showman”. Entrambe le esibizioni sono state le più applaudite dal pubblico dell’Arena compreso l’omaggio ai Queen.

I protagonisti della serata sono stati tutti molto bravi ed è giusto ricordare i loro nomi: Giovanna D’Angi, Beatrice Baldaccini, Luigi Fiorentini, Gianluca Sticotti, Giovanni Abbracciavento, Lucia Blanco, Federico Colonnello, Angelo Di Figlia, Anna Foria, Alessandra Gregori, Eleonora Lombardo, Giulia Maffei, Manuel Mercuri, Jacopo Paone, Luca Peluso, Maria Chiara Romeo, Jessica Sala, Davide Talarico, Renato Tognocchi e Andrea Verzicco. Il tutto amalgamato dalla perfetta orchestra: alla chitarra Amerigo Vitiello, tastiere e sequenze Antonio Torella, alla batteria Nicholas Papapicco e al basso Marilena Montarone.

Infine, è anche bene precisare, che oltre che sul palco, cantanti e ballerini si sono esibiti anche in mezzo al pubblico. Nonostante la serata sia stata piacevole si è sentita, tuttavia, la mancanza di un filo conduttore tra le diverse parti dello spettacolo e la totale assenza di scenografie o parti recitate come solitamente ogni musical che si rispetti possiede, non ha reso, a mio parere, lo spettacolo riuscito in pieno.