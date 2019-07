Un 50 enne di Silius arrestato dai carabinieri per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Dolianova (Ca), 27 Lug 2019 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova hanno arrestato S. D., di 50 anni, di Silius per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo in stato di alterazione in un bar nella zona industriale di Donori, stava inveendo nei confronti della barista che si rifiutava di servirgli ancora da bere visto il suo stato.

Alla vista dei carabinieri e alla successiva richiesta di documenti, il 50enne ha cercato di sottrarsi al controllo, aggredendo un militare. Quindi è stato bloccato e prima è stato portato al pronto soccorso per verificarne lo stato di salute e poi condotto in caserma per le formalità di rito legate all’arresto.

Per domani è atteso il giudizio direttissimo a Cagliari