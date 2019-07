Cagliari, 26 Lug 2019 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per martedì 30 luglio alle ore 17 presso la sala consiliare di via Riva Villasanta 35.

All'ordine del giorno l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Permanente della Municipalità, l'elezione dei presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e la discussione sul regolamento in uso gratuito dell'immobile ex Dazio in piazza Italia 40.