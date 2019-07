Carabiniere ucciso a coltellate nella notte a Roma, era in servizio. Aggressori in fuga

Roma, 26 Lug 2019 – Un carabiniere è stato ucciso a Roma nella notte con alcune coltellate mentre era in servizio.

È accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nord africano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione.

Ad accoltellare a morte il vicebrigadiere dei carabinieri sarebbe stato un cittadino del nord Africa. Secondo quanto si apprende ieri sera il militare stava svolgendo il suo solito servizio in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, quando sarebbe intervenuto per fermare due africani autori di un furto. E, uno di questi, al momento dell’arresto, avrebbe estratto un coltello e colpito a morte il carabiniere che, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è deceduto. Ricercati i due cittadini africani.

Subito dopo il fatto di sangue è partita una vera e propria caccia all’uomo in tutta Roma dell’extracomunitario che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate.