Arrestato pensionato 74enne per maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace.

Carbonia, 26 Lug 2019 – I carabinieri della Stazione di Carbonia, hanno arrestato in flagranza di reato, Francesco Leone di 74 anni, pensionato con precedenti di polizia, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace.

I militari hanno accertato che da tempo l’uomo, con condotte continuate e reiterate, maltrattava la madre 95enne, incapace di attendere alle normali attività quotidiane, tirandole schiaffi o lasciandola in casa da sola per lunghi periodi. Ciò è accaduto anche nel pomeriggio di ieri, quando il figlio dopo aver litigato con l’anziana madre per futili motivi, ha cominciato a schiaffeggiarla con violenza, finché la donna spaventata non ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere soccorso.

Quindi il personale dell’Arma di Carbonia è accorso subito sul luogo indicato e dopo aver chiarito infatti, hanno dichiarato in arresto il pensionato che, terminate le formalità di rito questa mattina stessa è stato giudicato con rito direttissimo dalla competente A.G.