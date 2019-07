Migranti, allarme Unhcr: naufragio al largo della Libia, oltre 100 dispersi

Cagliari, 25 Lug 2019 – Più di 100 persone avrebbero perso la vita in un naufragio al largo di Homs, città sulla costa nel nordovest della Libia. Lo rende noto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Libia con un tweet.

“Tragiche notizie di un mortale naufragio al largo delle coste di Homs. Le prime notizie indicano che oltre 100 persone potrebbero aver perso la vita, mentre altre 140 sono state salvate e sbarcate, ricevendo assistenza medica e umanitaria da International Medical Corps (Imc), partner dell’Unhcr”.