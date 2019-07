Giovane di 21 anni di Serramanna arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Serramanna (Ca), 25 Lug 2019 – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Serramanna ed i colleghi delle Stazioni di Villasor e Saluri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio Mattia Muscas, 21 anni, disoccupato, incensurato.

Già da qualche tempo i suoi movimenti non erano sfuggiti ai militari del paese, che avevano notato alcuni movimenti sospetti presso la sua abitazione. Sospetti che si sono concretizzati questa mattina a seguito della casa del giovane dove, custoditi all’interno di un barattolo di vetro, sono stati rinvenuti 10 involucri contenenti complessivamente un etto di cocaina che se venduto avrebbe fruttato circa 8000€.

Quindi il ragazzo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato ricondotto presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari da dove nella mattinata di domani verrà portato davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.