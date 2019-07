Conferenza regioni: presidente Solinas, primo riconoscimento principio insularit

Roma, 25 Lug 2019 – “Per la prima volta, in una sede importante qual è la Conferenza delle Regioni, viene riconosciuto il principio dell’insularità con una compensazione della discontinuità territoriale”. Lo ha afferma in un comunicato il presidente della Regione, Christian Solinas, oggi a Roma, dove ha partecipato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, commentando gli esiti dell’incontro odierno con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sul tema della programmazione dei fondi europei 2021-2027.

La Conferenza delle Regioni – conclude la nota – ha chiesto all'esponente del Governo di "avviare il discorso sui criteri di riparto delle risorse tra le Regioni, prevedendo misure normative e programmatorie specifiche per lo sviluppo delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi strutturali o demografici, quali quelle insulari, transfrontaliere e di montagna, e la compensazione della discontinuità territoriale, basata sull'indice di perifericità insulare".