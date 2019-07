Anche lo stabilimento della Marina Militare dopo quello dell’Esercito ospita “Estate Ragazzi”

Cagliari, 25 Lug 2019 – Grazie all’accordo operativo tra il comune di Cagliari e il Comando della Marina Militare di Cagliari, è stato rinnovato per il terzo anno consecutivo il progetto “Estate ragazzi”, in corso di svolgimento nella spiaggia del Poetto.

All’interno dello stabilimento Elioterapico della Marina Militare, in uno spazio appositamente allestito, dal 4 luglio all’8 agosto, verranno svolte attività educative e ricreative in favore dei minori beneficiari dei servizi sociali comunali.

Circa venticinque minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni, coordinati e affiancati da uno staff di educatori operanti nell’ambito di servizi appaltati dal Comune di Cagliari, usufruiranno per due giorni alla settimana delle strutture dello stabilimento. Com

Condividi su...