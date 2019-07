Forte Village, Santa Margherita di Pula (Ca), 24 Luglio 2019 – Si è svolta ieri, presso la splendida Casa di Barbie a grandezza naturale del Forte Village, la presentazione della nuova collaborazione tra il prestigioso resort, Mattel e la Chef Rosanna Marziale che, per tutta la stagione 2019, firmerà i nuovi piatti proposti nel menu del Ristorante dei Bambini.

All’evento, una vera e propria festa di compleanno di Barbie che quest’anno compie 60 anni, e che ha suggellato il lancio della nuova collaborazione, hanno partecipato Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore del Forte Village, Filippo Agnello, Vice President & Country Manager Italy, Spain & Portugal della Mattel e Rosanna Marziale, chef stellata del Ristorante Le Colonne di Caserta.

La Mattel è presente ormai da 6 anni all’interno del Resort nel Sud Sardegna con la bellissima Casa di Barbie, ricca di giochi e attività per tutte le piccole fan che, volendo, possono personalizzare anche gli arredi della propria camera al Forte Village.

Mattel lo scorso marzo ha dato il via in tutto il mondo alle celebrazioni per il 60° anniversario di Barbie, la fashion doll più famosa al mondo, ideata per ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina. In occasione del suo sessantesimo anniversario, Barbie conferma il suo impegno nel DREAM GAP PROJECT celebrando a livello globale la più ampia scala di modelli femminili, donne che provengono da contesti e settori diversi e che rompono gli schemi diventando una fonte di ispirazione per la prossima generazione di donne. In Italia la chef stellata Rosanna Marziale ha aperto i festeggiamenti diventando così la prima SHERO del 2019.

Rosanna Marziale valorizzerà il menu del Ristorante dei Bambini con alcuni dei piatti da loro più amati, ma rivisitati e realizzati con prodotti a chilometro zero, per rispondere alle più rigorose regole salutari che tutte le mamme desiderano seguire per l’alimentazione dei loro piccoli. Ecco allora gli spaghetti a pois, le polpette trasformate in ‘bomboloni’ che racchiudono un cuore di patate novelle, i bastoncini di pesce del giorno e verdure impanati con fiocchi di mais tostati, i suoi mitici hamburger di Braccio di Ferro… E perché no, anche gli hot dog, di pollo, manzo e pesce, rigorosamente fatti in casa.

E per proseguire a casa avendo lo stesso appeal di Chef Marziale, i genitori non potranno sottrarsi alle divertenti cooking class organizzate dal Forte per condividere in cucina con i propri bambini ricette e trucchi del mestiere… Per cucinare insieme prelibatezze che faranno ricordare una vacanza indimenticabile! Com