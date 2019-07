Martedì 30 luglio e giovedì primo agosto alle 10.30 sono le prossime giornate di lavoro per il Consiglio regionale

Cagliari, 24 Lug 2019 – Il Consiglio regionale si riunirà martedì prossimo 30 luglio e giovedì 1° agosto alle 10.30 con possibilità di articolare le seduta nell’arco dell’intera giornata.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno definiti dalla Conferenza dei capigruppo: risoluzione sui rapporti Stato Regione in materia di accantonamenti, variazione di bilancio per il Mater Olbia, proposta di legge nazionale di iniziativa regionale n.4 sull’introduzione del “pegno rotativo” nel comparto vinicolo e proposta di legge n.25 sulla ridefinizione dei confini dei Comuni di Tresnuraghes e Magomadas.

Il Consiglio discuterà inoltre alcune mozioni: la n.34 (Giagoni e più) sulle concessioni demaniali, la n. 25 (Comandini e più) sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e la preoccupazione per l’annunciata posizione contraria del Governo sul progetto della dorsale del gas per la Sardegna, la n. 27 (Orrù e più) sulla minimizzazione dei rifiuti plastici monouso non biodegradabili sul territorio regionale, ed infine la n.39 (Lai e più) sul nuovo contratto dell’Agenzia Forestas. Com