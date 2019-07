Al via il festival folk Is Pariglias: appuntamento giovedì luglio 25 a Maracalagonis e venerdì 26 a Carloforte

Cagliari, 24 Lug 2019 – Colori, suoni e tradizioni da tre continenti, con gruppi folk provenienti da Bolivia, Romania, Ecuador, Kazakistan e Sardegna. Parte giovedì 25 luglio da Maracalagonis la 43a edizione di “Is Pariglias”, lo storico festival delle danze identitarie organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini”. L’appuntamento è a partire dalle 21.30 è tra Piazza Chiesa e via Giovanni XXIII, per la prima di cinque serate che fino a lunedì 29 coinvolgeranno altrettanti comuni. Dopo Maracalagonis, la carovana folk di Is Pariglias, che ripropone la formula “Ethnodanza in Tour”, sarà venerdì 26 a Carloforte, per uno degli appuntamenti dell’estate da più attesi nel cartellone estivo nell’Isola di San Pietro. Si inizia alle 21.30 in piazza Repubblica.

Sia a Maracalagonis che a Carloforte protagonisti di Is Pariglias – Ethnodanza in Tour saranno il gruppo Andanzas Ecuador (con i ballerini che saranno accompagnati dal gruppo musicale Indoamerica), il gruppo di danza popolare Szarkaláb della città rumena di Cluj-Napoca e che proporrà le tradizioni della minoranza ungherese della Transilvania, l’ensemble di danza Kostanay Zori e il complesso musicale Akzhelen provenienti dal Kazakistan, la Compania Integral de danzas especializadas de Bolivia di La Paz con i suoi frenetici ritmi sudamericani e i meravigliosi costumi, e i padroni di casa del Gruppo folk Città di Assemini.