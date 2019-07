Trasporti: dalla Giunta Sardegna 3 milioni e mezzo di euro per gli sconti agli studenti

Cagliari 23 Lug 2019 – Con disegno di legge che contiene un finanziamento straordinario di 3 milioni e 500 mila euro, la Giunta regionale ha incrementato lo stanziamento destinato a garantire gli sconti sul trasporto pubblico destinato agli studenti.

La delibera, adottata su proposta dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, sì è resa necessaria – come ha spiegato lo stesso esponente della giunta Solinas – in quanto lo stanziamento su cui poteva contare la misura si era dimostrato assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno. Com