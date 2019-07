Por fesr, mercoledì 24 comitato di sorveglianza a Cagliari

Cagliari, 23 Lug 2019 – Domani (mercoledì 24 luglio) – alle 9.30 al Caesar’s Hotel di Cagliari – con la presidenza dell’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino, si apriranno i lavori del Comitato di sorveglianza del Por Fesr 2014-2020, l’organismo (composto dai rappresentanti della Regione, del Partenariato istituzionale, economico e sociale, dei Ministeri competenti e della Commissione europea) che vigila sull’attuazione del Programma in tutte le sue fasi. Saranno esaminati l’avanzamento finanziario del Programma, i progetti realizzati, lo stato dei grandi progetti, l’utilizzo degli strumenti finanziari, i risultati raggiunti e le problematiche da risolvere.

Il programma (in allegato) prevede gli interventi dell’assessore Fasolino nella veste di presidente del Comitato di sorveglianza; Tereza Krausova (Unità DG Politica regionale urbana della Commissione europea); Edmondo Mone (Accompagnamento e sostegno programmi regionali, Agenzia per la coesione territoriale);

Giuseppina Meli (Dipartimento Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri); Sara Musa (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze).

"Vogliamo affrontare nel migliore dei modi la fase conclusiva della programmazione 2014-2020 – ha detto l'assessore Fasolino – per dare risposte alle imprese ed ai territori e avviare con slancio il lavoro per il periodo 2021-2027. Con scelte condivise e una prospettiva nuova: immaginare il futuro e anticiparlo per consentire alla Sardegna di conquistare i mercati con le proprie tradizioni, l'innovazione e il suo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico, così da offrire un'occupazione e una buona qualità della vita alle nuove generazioni".