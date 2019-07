Al Poetto lo Stabilimento dell’Esercito ospita i ragazzi dei Centri di Quartiere: al via il progetto “Estate ragazzi 2019”.

Cagliari, 23 Lug 2019 – Prende il via al Poetto “Estate ragazzi 2019”. Sviluppato nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche sociali e il Comando Militare Esercito Sardegna, il progetto prevede attività ludiche e di balneazione per i minori frequentatori dei Centri di Quartiere cittadini, sulle aree dello Stabilimento Balneare Militare Esercito.

Per due settimane, circa 20 tra ragazze e ragazzi, coordinati da uno staff di educatori del Comune, usufruiranno per tre giornate settimanali, delle strutture dello Stabilimento.

L’accordo, volto a sviluppare e accrescere ogni possibile iniziativa a connotazione sociale, si inquadra nell’ambito dei consolidati rapporti tra l’ Amministrazione cittadina e militare, peraltro, riaffermati anche nel recente incontro tra il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, generale Francesco Olla, con il sindaco Paolo Truzzu. Com

