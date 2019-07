La Sardegna sempre più sotto attacco dei piromani – Anche oggi giornata di inteso lavoro per gli addetti all’antincendio e mezzi aerei.

Cagliari, 22 Lug 2019 – Sul fronte degli incendi in Sardegna anche oggi è stata una intensa giornata di lavoro per gli addetti. Infatti, alle ore 12.40 circa Incendio che ha interessato sia l’agro del comune di Torralba che quello di Bonorva , località Nuraghe Mendula, sono intervenuti a più riprese gli elicotteri leggeri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Alà dei Sardi, Anela, Bosa oltre al Super Puma (l’elicottero pesante del Corpo Forestale dislocato presso la base di Fenosu ad Oristano) ed a 2 Canadair appartenenti alla flotta aerea nazionale della Protezione civile.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette sia dal personale del Corpo forestale della Stazione di Thiesi che da quello della stazione di Bonorva giunta tempestivamente sul posto unitamente a 4 squadre di FoReSTAS provenienti rispettivamente da Giave, Bonorva, Burgos, Illorai e Thiesi. Sul posto sono giunti anche i barracelli di Torralba e i vigili del fuoco di Sassari.

L’ incendio ha interessato un area di circa 30 ha composta da pascoli nudi e alberati. Gli elicotteri hanno terminato il loro intervento alle ore 15.00.

Il secondo fronte incendiario è stato affrontato alle ore 15.00 nel territorio del comune di San Sperate, località Is Tramatzus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Dolianova, con l’ausilio della squadra Santa Lucia di Forestas oltre alle squadre di volontari di Assemini e San Sperate ed i Vigili del fuoco di Cagliari. L’incendio ha interessato aree agricole e coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.20.



Invece il terzo incendio si è sviluppato Villagrande Strisaili in località Santa Lucia dove ha visto impegnato, nel primo pomeriggio, l’elicottero del Corpo forestale di stanza nella base di San Cosimo (Lanusei). Il ruolo di D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) è stato ricoperto da un componente della pattuglia forestale di Villagrande Strisaili che ha coordinato una squadra di Forestas. L’intervento del mezzo aereo ha limitato la superficie bruciata a poco più di 100 mq ed è terminato alle ore 15.45.

Infine il quarto incendi è stato affrontato in provincia di Sassari, località La madonnina dove si è sviluppato alle ore 17.15 circa, un incendio in un area composta da pascoli alberati e cespugliati che ha minacciato un’area boschiva, ha richiesto l’intervento dell’elicottero leggero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale proveniente dalla base di Alà dei Sardi. L’evento ha interessato circa 1500 mq, ha visto in azione due squadre di Forestas di Buddusò,1 squadra di volontari di Buddusò e 1 squadra di vigili del fuoco di Ozieri. Fine intervento ore 18 circa. Com