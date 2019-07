Sport e Benessere – Psicologia degli integratori – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 21 Lug 2019 – Nei due articoli precedenti abbiamo parlato dell’importanza comprovata degli integratori nel caso dell’insulino resistenza e dell’incremento di massa magra.

Dal punto di vista psicologico che effetto sortiscono gli integratori?

Aldilà dell’effetto placebo e nocebo penso che sia opportuno riflettere sull’effetto immediato che un integratore, a livello prestazionale ed estetico, può avere a livello mentale.

In tutti quei casi dove sia effettivamente necessaria un’integrazione o una supplementazione dopo un’anamnesi iniziale, la presa di coscienza dell’opzionalità di una scelta del genere accompagnata ad un piano razionale per l’aggiornamento delle nostre abitudini nell’ambito alimentare e dell’allenamento può portare ad esperire un boost motivazionale figlio dei risultati iniziali.

Come effetto consequenziale delle migliorie prestazionali e/o estetiche possiamo essere maggiormente motivati ad impegnarci a modificare il nostro modo di nutrirci e di vedere il workout in maniera razionale e metodica con il sostegno di un Personal Trainer e un esperto di nutrizione, valutando settimana per settimana, mese per mese i nostri progressi.

Alimentazione, allenamento e recupero sono elementi intersecati e imprescindibili nella nostra missione.

Non esiste fallire o riuscire alla lettera, esiste ad onor del vero vedere il tutto come un percorso di crescita, conoscenza e consapevolezza dove alla fine del percorso saremo sicuramente più maturi e più autonomi nelle nostre scelte.

Focalizzandoci sugli integratori l’obbiettivo finale è semplice.

Capire il perché li stiamo acquistando, il perché li riteniamo utili ed il perché pensiamo possano darci quella marcia in più è nostro dovere, darci tutte le delucidazioni, i consigli e per finire le prescrizioni del caso è onere rispettivamente del Personal Trainer o dell’istruttore e del professionista esperto in nutrizione. A.M.