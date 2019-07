Arrestato giovane di 31 anni di Nuraminis dai carabinieri della compagnia di Sanluri per tentato omicidio.

Sanluri (Su), 21 Lug 2019 – La scorsa notte a Serrenti una banale discussione scaturita da futili motivi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Infatti, poco dopo le 22:00 Simone Mele di 31 anni, di Nuraminis ha avuto una discussione con un suo conoscente nel cortile dell’abitazione di quest’ultimo. Ad un certo punto, con una dinamica ancora al vaglio dei militari, il Mele avrebbe colpito il rivale con una coltellata per poi darsi alla fuga.

Le immediate ricerche da parte dei militari della Compagnia cc di Sanluri, hanno poi consentito di identificare il responsabile e rintracciarlo nel centro abitato di Nuraminis presso l’abitazione dei genitori. Quindi è stato fermato e portato nella caserma che ospita la Compagnia di Sanluri dove dopo le formalità di legge, è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio.

La vittima un 30 enne di Serrenti, è stato soccorso e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato con una prognosi riservata.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Uta dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.