Ventisettesimo anniversario della Strage di Via d’Amelio in cui morirono il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della scorta

Cagliari, 20 Lug 2019 – Ieri 19 luglio a Sestu, nell’ambito delle celebrazioni per il 27/mo Anniversario della Strage di Via d’Amelio in cui morirono il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della scorta, si è tenuta la cerimonia di commorazione in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Civile Emanuela Loi, originaria di Sestu (Cagliari) primo Agente della Polizia di Stato donna, caduta in servizio per mano della mafia.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Emanuela Loi, le autorità civili ed una rappresentanza della Questura di Cagliari

Gli interventi delle Autorità e dei familiari in ricordo della strage e le diverse testimonianze hanno evidenziato quanto sia ancora viva nella memoria di tutti la figura di Emanuela Loi.

Il Vice Questore Vicario Dr Giovanni Marziano, in rappresentanza del Questore della Provincia di Cagliari, dopo la deposizione di una corona, in un suo personale intervento ha ricordato la M.O.V.C. Emanuela Loi e di come il sacrificio in difesa di un pezzo di Stato lasci indelebile il ricordo di coloro che ogni giorno garantiscono la democrazia e la libertà di tutti.