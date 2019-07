Sequestrata una petroliera britannica da Pasdaran iraniani nello stretto di Hormuz

Cagliari, 20 Lug 2019 – La petroliera britannica StenaImpero, sequestrata dai Pasdaran ieri, è arrivata nel porto di Bandar Abbas, nella provincia iraniana di Hormozgan. Lo ha annunciato il direttore generale dell’autorità portuale Allahmorad Afifipour precisando che il cargo è stato fermato “per essersi scontrato con un peschereccio e per non aver risposto alla richiesta di spiegazioni”. Ieri i Pasdaran iraniani avevano annunciato in serata di aver sequestrato la petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di Hormuz perché avrebbe violato le leggi internazionali.

La Stena Bulk, proprietaria della nave, e l’armatore hanno spiegato che la petroliera è stata catturata da “piccole imbarcazioni e da un elicottero” intorno alle 15, ora di Greenwich (le 19.30 in Iran), dopo di ché ha fatto rotta verso le coste iraniane.

La ‘guerra delle petroliere’ rischia di precipitare in un conflitto più esteso, con il presidente americano Trump che ha parlato di Iran al telefono con l’omologo francese Macron e ha avvertito Teheran di non fare ‘nulla di stupido’ o ‘pagherà un prezzo che nessun altro ha mai pagato’.

Lo Stretto di Hormuz è diventato il teatro delle tensioni con l’Iran, con una serie di incidenti nelle ultime settimane; lo stretto divide la Penisola Arabica dalle coste iraniane e il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman. E’ uno dei tratti di mare più importanti del mondo per il trasporto del petrolio. Le relazioni tra l’Iran da una parte e Usa e Gran Bretagna dall’altra si sono deteriorate in modo marcato nelle ultime settimane. All’inizio di luglio la Gran Bretagna aveva catturato una petroliera iraniana, accusandola di violare le sanzioni contro la Siria.