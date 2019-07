Arrestato dai carabinieri della Stazione di Ca-Pirri un giovane di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 20 Lug 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Ca-Pirri nel corso di un servizio di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Matteo Cocco, di 25 anni, di Cagliari.

Il giovane dopo essere stato controllata in Via Canalis è stato trovato in possesso di 100,00 grammi di hashish, 165,00 euro in banconote di diverso taglio ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

L’ arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.