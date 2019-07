Rinvenimento Archeologico dei Carabinieri subacquei di Cagliari: scoperto a 50 mt di profondità ceppo in piombo risalente al III-II sec. a. C. di oltre 100 kg di peso.

Cagliari, 19 Lug 2019 – I carabinieri del Nucleo subacquei e della motovedetta della compagnia di Cagliari, ieri hanno rinvenuto presso le acque del golfo di Cagliari, a circa 50 metri di profondità, un ceppo in piombo di ancora in ottimo stato di conservazione, risalente al III-II sec. a.C. di oltre 100kg di peso. Recuperato secondo le apposite procedure di sicurezza dai militari subacquei, il reperto è stato affidato alla sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Cagliari.

Il Nucleo carabinieri subacquei di Cagliari è un reparto altamente specializzato competente per tutta l’isola e impiegato in occasione di manifestazioni a mare e in acque interne, assistenza alla competizioni sportive a mare e acque interne, attività di polizia Giudiziaria e specializzati proprio per il recupero in mare di reperti archeologici. Lo scorso autunno hanno avuto un ruolo determinante per i soccorsi connessi all’alluvione nei territori colpiti di Assemini e Capoterra.