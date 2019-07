Arrestato dai carabinieri della compagnia di Dolianova un 85 enne per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata

Sant’Andrea Frius (Ca), 19 Lug 2019 – Un banale diverbio per motivi di vicinato poteva finire in tragedia stamattina a Sant’Andrea Frius quando U. P., di 84 anni, ha minacciato il vicino L. M. con una pistola. Immediate le ricerche dell’uomo da parte dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova e delle Stazioni di Senorbì, San Basilio e Suelli, che hanno permesso il suo e al ritrovamento di una pistola con matricola abrasa Browning’s calibro 7,65 con 7 proiettili nel caricatore e altri 33 occultati. Per l’uomo, già sottoposto alla messa alla prova presso i servizi sociali del Comune del paese, è scattato l’arresto per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata, venendo sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip, in virtù dell’età e dello stato di salute dell’anziano.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica del litigio, non escludendo la possibilità che l’uomo, per cercar di far valere le proprie ragioni, possa aver esploso anche un colpo d’arma da fuoco