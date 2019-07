Il Presidente Pais riceve il campione europeo di sollevamento pesi Mirko Calisai e l’arbitro di serie A di calcio Antonio Giua

Cagliari, 18 Lug 2019 – Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto in Consiglio regionale due eccellenze dello sport sardo: il campione europeo di sollevamento pesi Mirko Calisai e l’arbitro di serie A di calcio Antonio Giua.

“Due sportivi – ha detto il Presidente – che hanno portato la Sardegna, nei loro settori, ai vertici nazionali e internazionali”.

Il primo ad essere ricevuto in Presidenza è stato Mirko Calisai, l’atleta algherese pluridecorato nel sollevamento pesi.

Due medaglie d’oro ai recenti campionati europei di San Pietroburgo e ora un solo obiettivo: partecipare a Ottobre ai mondiali che si terranno in Irlanda.

“È un onore – ha detto il Presidente Pais – ricevere un atleta che ha portato più volte la Sardegna ai massimi livelli europei e mondiali”.

Mirko Calisai ha raccontato al Presidente Pais le difficoltà che ogni giorno deve affrontare per mantenere livelli così alti. Gli allenamenti sono continui e costanti ma i traguardi raggiunti ripagano tutti i sacrifici quotidiani.

Il Presidente ha ringraziato l’atleta algherese per i risultati ottenuti che hanno dato lustro all’intera Sardegna: “Siamo orgogliosi – ha detto Pais – perché esperienze sportive come questa fanno capire la vera essenza della sport che è sacrificio, abnegazione e tanta volontà di vincere. Siamo sicuri che la nostra isola, rappresentata da Mirko Calisai, salirà nuovamente sul podio, sulla vetta del mondo”.

Michele Pais ha poi ricevuto Antonio Giua, il primo arbitro sardo del campionato di Serie A di Calcio. Giua, 31 anni, di Calangianus, laurea in ingegneria gestionale, ha una grande esperienza sui campi di tutta Italia.

“Antonio Giua – ha affermato il Presidente – è un esempio per i giovani sardi. La sua grande passione per lo sport, che ha trasformato anche in un lavoro, non gli ha impedito di studiare e prendere una laurea in ingegneria”.

L’incontro è stato molto cordiale. Il Presidente Pais ha detto scherzosamente a Giua: “In qualche modo siamo colleghi, anche io sono l’arbitro dell’Assemblea legislativa. Non uso il fischietto ma la campanella d’Aula “.

All’incontro ha partecipato anche l’arbitro di serie C Giuseppe Collu. Com