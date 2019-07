Più confort e una migliore accoglienza per bimbi e ragazzi che devono fare i vaccini: presentata la nuova sede nel complesso del Binaghi

Cagliari, 17 Lug 2019 – Una struttura immersa nel verde nel centro della città, con numerosi parcheggi gratuiti, locali ampi e luminosi, con uno spazio dedicato ai bambini e segnaletica colorata per identificare i diversi percorsi vaccinali. Questa mattina, alla presenza del Direttore della ASSL di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Direttore del PO Binaghi, è stata presentata ufficialmente la nuova sede per le vaccinazioni destinate ai bambini e agli adolescenti da zero 18 anni presso il complesso ospedaliero Binaghi in via Is Guadazzonis n. 2, al primo piano del corpo aggiunto (ex Centro Trapianti).

“Il servizio è già operativo da qualche tempo – spiega il Responsabile delle vaccinazioni Gabriele Mereu – abbiamo però voluto presentarlo oggi ufficialmente dopo che il sistema è entrato a pieno regime, anche per informare correttamente i genitori in vista dell’aumento degli accessi prima del riavvio dell’anno scolastico: dal mese di aprile ad oggi sono stati vaccinati infatti oltre 2.050 utenti e sono stati somministrati 3849 vaccini. Il nuovo piano di Prevenzione vaccinale 2017-2019 che ha visto raddoppiare il numero di accessi ambulatoriali, la nuova legge sull’obbligo vaccinale e l’avvio dell’anagrafe vaccinale informatizzata hanno reso necessaria l’individuazione di nuovi locali in grado di dare risposte migliori all’utenza in termini di confort, accoglienza e capienza. Per facilitare l’accesso all’utenza abbiamo scelto una segnaletica con differenze cromatiche: vaccinazioni 0-10 anni, ambulatorio n. 1 e 2, percorso rosso; vaccinazioni adolescenti 11-18 anni, ambulatorio n. 3, percorso arancio. Anche il personale, nella nuova sede, potrà dedicarsi ai piccoli utenti a seconda delle esigenze di ognuno”.

“La nuova sede dispone di due ampi ambulatori al primo piano, affiancati e destinati ai bimbi delle scuole dell’infanzia e prima elementare, ossia a quelle fasce d’età per le quali è previsto un calendario vaccinale particolarmente fitto negli accessi”, aggiunge il Direttore sanitario del presidio Sergio Marraccini – Di fianco agli ambulatori, è situato il bagno per il pubblico e di fronte due locali destinati a sale d’ attesa con display elimina code per evitare attese nei corridoi. Lo spazio si completa con un altro ambulatorio destinato agli adolescenti dagli 11 ai 18 anni che effettuano i richiami vaccinali, HPV, ecc.”.

Il servizio vaccinazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 17. “I nuovi locali, dotati di condizionamento d’aria, di acqua calda nei bagni e di un fasciatoio per il cambio bimbi, oltre che di un ascensore idoneo per carrozzine per bambini e invalidi, offrono un maggior comfort ai genitori che portano i loro bimbi ad effettuare le vaccinazioni – spiega la Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Silvana Tilocca -. Una particolare attenzione è stata posta al tipo di pazienti che frequentano i locali: con l’obiettivo di rendere più confortevole l’accoglienza, è stato allestito uno spazio ludico-ricreativo in una delle due sale d’aspetto per intrattenere i bimbi prima della visita”.

“L’ospedale Binaghi – aggiunge il direttore della ASSL di Cagliari Luigi Minerba – si completa così ulteriormente di servizi territoriali che lo rendono un polo sanitario di riferimento per la città metropolitana, anche grazie alla sua posizione strategica, facilmente raggiungibile in auto dall’asse mediano e da ovunque con i mezzi pubblici. Inoltre la nuova sede è immersa nel verde e gode di numerosi posteggi gratuiti”

L’accesso è libero e non necessita di prenotazione. Com