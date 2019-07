Firma Convenzione per la collaborazione dei Vigili del Fuoco nella Campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna. Anno 2019.

Cagliari, 17 Lug 2019 – Domani alle ore 9.00, nella sede di questo Ufficio Territoriale del Governo di Piazza Palazzo si procederà alla stipula della Convenzione per la collaborazione dei Vigili del Fuoco nella Campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna, per l’anno 2019.

Insieme al Prefetto Bruno Corda, saranno presenti l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Massimiliano Gaddini, il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale, Federico Ferrarese Ceruti, il Direttore Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Regionale, Antonio Casula ed il Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della D.G. della protezione civile, Stefano Campesi.

La Convenzione, come per gli anni scorsi, contiene la definizione di procedure operative per la collaborazione interforze durante la campagna antincendio, compresa la cooperazione del coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali di protezione civile, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra gli obiettivi della Convenzione figurano la garanzia dell’armonizzazione delle attività di spegnimento degli incendi con quelle più generali di tutela della pubblica incolumità nonché il miglioramento delle dotazioni tecnico-strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco specificamente destinate alle attività di lotta di incendi boschivi con mezzi idonei.

Le Prefetture della Sardegna garantiranno il coordinamento delle componenti statali, con particolare riferimento alle Forze di Polizia, mentre la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale sarà responsabile del coordinamento di tutte le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, secondo quanto stabilito dal Piano Regionale Antincendi. Com