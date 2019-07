Von der Leyen eletta presidente della Commissione Ue

Strasburgo, 16 Lug 2019 – Ursula Von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione europea con 383, 9 voti in più dei 374 necessari. Contrari 327 eurodeputati, astenuti 22, una scheda bianca. Hanno votato 733 eurodeputati. La tedesca è la prima donna a ricoprire questo ruolo. L’attuale ministro della Difesa succede al lussemburghese Jean-Claude Juncker il cui mandato scade il 31 ottobre.

I deputati europei valuteranno le competenze dei nuovi commissari nelle audizioni che si svolgeranno la prima settimana di ottobre, poi la nuova commissione europea dovrà ricevere l’investitura del Parlamento europeo a Strasburgo nella sessione plenaria tra il 21 e il 24 ottobre. I tre gruppi dell’alleanza di centro sinistra (Ppe, liberali di Renew Europe e Socialisti e Democratici) che in teoria avrebbero dovuto sostenerla e che dispongono tutti insieme di 444 seggi, hanno registrato molte defezioni, una settantina circa presumibilmente soprattutto fra i socialisti.

“Mi sento molto onorata sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che contro sé stessa. Il compito che dovrò affrontare pesa su di me ed il mio lavoro comincia adesso”. Così Ursula von der Leyen, dopo la sua elezione. “Ringrazio tutti i membri del parlamento europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio messaggio è lavoriamo insieme in modo costruttivo”, ha aggiunto.

Ursula von der Leyen, nel suo discorso, prima dell’elezione, strappa il primo applauso in aula all’apertura del suo discorso ricordando Simone Veil, prima presidente donna del Parlamento europeo 40 anni fa. “Quarant’anni dopo finalmente è di nuovo una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea” ha detto Von der Leyen, designata alla presidenza dell’esecutivo europeo. “Lo sono grazie a tutti coloro che hanno rotto le barriere e le convenzioni e che hanno costruito una Europa basata sulla pace, unita, e basata sui valori”.

“Per me solamente una cosa è importante, l’Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica”. Così Ursula Von der Leyen davanti all’Europarlamento.

“Sono disposta a garantire una ulteriore proroga al recesso nel caso in cui fosse necessario più tempo per motivi validi”, ha detto Von der Leyen parlando della Brexit. “In ogni caso il Regno Unito rimarrà il nostro alleato il nostro partner ed un paese amico”, ha aggiunto.

“Voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa”. Così Ursula Von der Leyen. “L’opzione ottimale è avere contrattazioni collettive con i sindacati perché loro possono adeguare il salario minimo al settore e al comparto. So che ci sono modelli diversi ma dobbiamo creare un quadro generale”.

“Dobbiamo lavorare nell’ambito del patto di stabilità e crescita, dobbiamo utilizzare tutta la flessibilità permessa dalle regole”, dice la candidata alla presidenza della Commissione europea, aggiungendo che “bisogna riconciliare l’economia col sociale” e che l’economia deve essere al servizio delle persone”.

“Dal 1958 ci sono stati 183 commissari e solo 35 donne. È meno del 20%: rappresentiamo metà della popolazione e vogliamo la nostra giusta parte. Farò in modo che ci sia piena parità di genere nel mio collegio dei commissari: se gli Stati membri non mi proporranno abbastanza commissarie donna, non esiterò a chiedere nuovi nomi”, dice poi von der Leyen.

“Il Mediterraneo è diventato una delle frontiere più letali al mondo, in mare c’è l’obbligo di salvare le vite”. Così la candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea, riscuotendo un applauso. “L’Ue ha bisogno di frontiere umane dobbiamo salvare le vite, ma dobbiamo anche ridurre la migrazione irregolare, lottare contro gli scafisti”. E “contro il crimine organizzato, tutelare il diritto di asilo e migliorare la condizione dei profughi per esempio tramite corridoi umanitari in stretta cooperazione con l’Onu”.

“Sono sollevata che non avrò il suo sostegno, per me è veramente un premio per tutto quello che ho fatto”, dice poi Ursula von der Leyen rivolgendosi all’eurodeputato di Alternative fur Deutschland, Joerg Meuthen (“Identità e democrazia”). Il gruppo ID della destra sovranista al Parlamento europeo, in cui siedono gli eurodeputati della Lega e del Rassemblement National di Marine Le Pen, aveva appena annunciato con Meuthen il suo voto contrario all’elezione della candidata alla Commissione europea.