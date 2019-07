Al Bano torna sul palcoscenico della Forte Arena il 14 agosto 2019

Santa Margherita di Pula (Ca), 16 Lug 2019 – Al Bano Carrisi, ambasciatore e icona dell’Italia nel mondo, torna ad esibirsi sul palcoscenico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 14 Agosto 2019, protagonista di un imperdibile concerto che ripercorrerà i successi con cui ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Con 500 canzoni incise, 58 album pubblicati e 55 anni di carriera artistica, Al Bano rappresenta un simbolo della musica leggera italiana nel mondo e alla Forte Arena presenterà un viaggio musicale tra i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana e si sono impressi nella memoria collettiva del nostro Paese.

I biglietti per lo show saranno disponibili dalle ore 10:00 di domani, Mercoledì 17 Luglio sui canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Com