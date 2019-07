Comune di Cagliari e Comando Militare Esercito rafforzano i rapporti istituzionali: sindaco Paolo Truzzu ha ricevuto oggi al Municipio il generale Francesco Olla.

Cagliari, 15 Lug 2019 – Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha incontrato stamane al Palazzo Civico di via Roma 145 il comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, generale Francesco Olla.

Durante il colloquio di oggi – lunedì 15 luglio 2019 – sono stati riaffermare ti i proficui rapporti istituzionali che intercorrono fra il Comune e il Comando Militare dell’Isola e si è parlato di diversi argomenti legati alla presenza dell’Esercito nel Capoluogo sardo.

Il sindaco Truzzu e il generale Olla hanno confermato l’impegno per il consolidamento dei rapporti già esistenti tra l’Amministrazione e il Comando, convenendo nell’opportunità di sviluppo di nuove e ulteriori importanti iniziative a favore della collettività metropolitana. Com

