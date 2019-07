Cagliari, 13 Lug 2019 – Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Ca-Sant’Avendrace, hanno arrestato per lesioni aggravate nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, un pregiudicato cagliaritano, Matteo Pintus, di 30 anni.

Il giovane, infatti, si trovava presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Brotzu di Cagliari, dove era giunto poco dopo essere stato dimesso dal reparto di ortopedia presso il quale gli era stata ingessata, per precedenti traumi, la gamba destra. E nell’attesa nel pronto soccorso, il pregiudicato improvvisamente si è impossessato illecitamente di una sedia rotelle e, convinto di non essere notato, si è allontanato dal nosocomio.

L’azione del giovane però è stata notata da alcuni dipendenti ospedalieri e poco dopo è stato bloccato nelle immediate vicinanze dell’ospedale civile, ma il ladro ha reagito opponendo una forte resistenza nei confronti dei tre infermieri. E durante il tentativo di fuga, Pintus ha sferrato un pugno al volto di uno dei tre dipendenti, facendolo rovinare al suolo e procurandogli gravi lesioni al bacino. Dopodiché ha strattonato anche un’altra infermiera procurandole lesioni lievi.

Immediatamente sul posto subito dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e poi dichiarato in arresto il cagliaritano e ultimate le formalità di legge è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.