Incendi Sardegna – Ettari di terreni in fumo e in Ogliastra le fiamme minacciano qualche decina di abitazioni.

Cagliari, 13 Lug 2019 – Situazione grave in Sardegna per gli incendi. In queste ultime settimana ogni giorno pare un bollettino di guerra redatto dagli agenti del Corpo Forestale della Sardegna. Infatti, anche oggi, sono stati spenti e sono ancora vivi dei grandi roghi che con le loro fiamme stanno minacciando il litorale di Tortolì, in Ogliastra, do sono sotto minaccia una ventina di abitazioni, poi evacuate per sicurezza. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive – un agriturismo e due campeggi – che hanno dovuto abbandonare l’area. I

Anche il vento che soffia sull’Isola da qualche giorno sospinge il fumo verso la spiaggia di Orrì, creando allarme fra i bagnanti dove al momento stanno operando diverse squadre a terra con i Canadair provenienti da Trapani e Napoli, oltre a tre elicotteri regionali. Non solo case e campeggi ma anche il litorale di Orrì, la più grande spiaggia cittadina di Tortolì, in Ogliastra – lunga diversi chilometri – è stata evacuata dagli uomini della protezione civile che operano sulla zona dell’incendio. Le persone sono state fatte allontanare via terra dall’unica strada litoranea che collega Tortolì a Barisardo, passando per le diverse spiagge della zona.

Diversi incendi sono scoppiati in tutta la Sardegna centrale e settentrionale, alimentati dal forte vento di maestrale. Infatti, nel territorio del comune di Siniscola, a ovest dell’Orientale Sarda, operano un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Alà dei sardi e un Canadair. Nel comune di Berchidda invece, in località San Salvatore, sono intervenuti un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela, Limbara e Fenosu.

A Ruinas, infine, operano due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Fenosu e Sorgono. Incendio anche a Santulussurgiu, in località Riu di San Leonardo, dove a supporto delle forze a terra sta intervenuto l’elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa.