Neurochirurgia. Dichiarazione Consigliere regionale Pierluigi Saiu: “adesso il concorso per assumere nuovi medici”.

Cagliari, 12 Lug 2019 – “Il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco non chiuderà. È un’ottima notizia. Il lavoro portato avanti in questi giorni dall’assessore Mario Nieddu ha consentito di arrivare alla soluzione di un problema molto complesso” – afferma in un comunicato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale – .

“Il 24 giugno scorso ho reso nota la comunicazione della direzione dell’Area Socio Sanitaria Locale in cui si dava notizia della chiusura estiva del reparto per tre settimane. Da quel momento è partita non solo una mobilitazione territoriale a cui hanno aderito anche altre forze politiche, ma è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo, che ha visto impegnati in prima persona l’assessore alla Sanità e il gruppo della Lega in Consiglio regionale. Ci siamo occupati di un’emergenza dovuta allo stato del sistema sanitario regionale così come lo abbiamo trovato. Affrontata e risolta l’emergenza però, dobbiamo adesso occuparci di dare al reparto di Neurochirurgia la dotazione di personale necessaria. Il lavoro svolto dallo staff del reparto in questi anni, e in queste condizioni, è stato eroico. Hanno saputo supplire alla carenza di personale lavorando di più e sacrificandosi. Hanno potuto, in questo modo, garantire che il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco conservasse i livelli di eccellenza che conosciamo. A loro deve andare il ringraziamento di tutta la nostra comunità.

Dobbiamo – ha concluso Saiu – impegnarci ora per sbloccare i concorsi che permetteranno l’assunzione di nuovi medici. Sappiamo che l’assessore alla Sanità è già al lavoro in questa direzione. Vogliamo dare soluzioni strutturali ai problemi che abbiamo trovato e che sono davvero tanti. Abbiamo ereditato una sanità a pezzi e stiamo lavorando per rimetterla in piedi”. Red