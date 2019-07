Banco di Sardegna – Gestire il cambiamento, un’opportunità per diventare aziende virtuose

Cagliari, 12 Lug 2019 – Si terrà mercoledì 17 luglio a Cagliari, nell’Auditorium del Banco di Sardegna in viale Bonaria 33 (8° piano), il convegno “Gestire il cambiamento. Un’opportunità per diventare aziende virtuose – Evoluzione culturale alla luce del D.Lgs. 14/2019”. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, dal Banco di Sardegna, da RTZ Advisor e da Analisi – Società di revisione, in collaborazione con Confindustria Sardegna e Camera di Commercio di Cagliari, l’incontro sarà incentrato sulle novità e sugli effetti che il Decreto Legislativo 14/2019, nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, impone dal prossimo anno sulla capacità di gestione delle aziende.

I quattro soggetti coinvolti (università, banca, consulenti e revisori legali) rappresenteranno lo scenario del cambiamento e le possibili iniziative per comprendere e affrontare nel migliore dei modi il processo di evoluzione delle loro imprese.

Si tratta di una evoluzione culturale nel modo di dirigere le aziende, soprattutto per le realtà produttive più piccole e meno strutturate. Infatti, il Codice rende obbligatorio il monitoraggio della continuità aziendale, imponendo assetti organizzativi che, attraverso adeguati strumenti e processi, possano aiutare a prevedere e a scongiurare la crisi d’impresa. Altre novità che saranno trattate nel convegno riguardano il sensibile aumento del numero di Srl obbligate a nominare sindaci e revisori e i cambiamenti importanti nelle procedure concorsuali.

I lavori saranno aperti dall’intervento di Sabrina Gigli, Docente di Controllo direzionale valutazione delle performance all’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, che richiamerà quelle che sono le dimensioni aziendali sulle quali impatterà il cambiamento e rispetto alle quali il mondo delle imprese dovrà farsi trovare pronto.

Il Direttore Generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese rappresenterà come le novità e gli effetti del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza impatteranno nel rapporto tra le imprese e gli istituti di credito.

Luca Golfieri, partner di RTZ Advisory, evidenzierà come il consulente aziendale può affiancare le imprese per supportare il cambiamento che richiede maggiori competenze tecniche e professionalità.

Francesco Notari, partner di Analisi – Società di revisione S.p.A., illustrerà il ruolo della società di revisione in affiancamento al maggior numero di Srl obbligate dal Codice alla nomina dell’organismo di controllo.

Le considerazioni conclusive saranno affidate a Riccardo De Lisa, Docente di Economia degli Intermediari finanziari all’Università di Cagliari. Com