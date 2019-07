Due pregiudicati di Iglesias arrestati dagli agenti del locale Commissariato di Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 10 Lug 2019 – Nel pomeriggio del 9 luglio 2019, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Iglesias, nel corso di mirati servizi per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Marcello Compagnone di 47 anni e Andrea Frau, di 52 anni, entrambi della città, con vari precedenti penali.

I due sono stati notati dai poliziotti mentre erano a bordo dell’auto con fare sospetto e, quindi, una pattuglia si è posta all’inseguimento della vettura il cui conducente, dopo aver notato la pantera della Polstato ha continuato la sua corsa nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo.

I due pregiudicati, dopo essersi liberati di un panetto di hashish, lanciandolo dal finestrino anteriore destro, hanno aumentato la velocità cercando di dileguarsi. Un altro equipaggio, dopo aver raccolto il panetto (100 grammi lordi), si è posto all’inseguimento dei due uomini.

Una volta raggiunto e fermato il mezzo, il personale della Polizia di Stato hanno identificato gli occupanti dell’autovettura per Frau e Compagnone, rispettivamente conducente e passeggero, sottoponendoli ad una perquisizione personale, estesa anche all’autovettura, a bordo della quale sono stati rinvenuti 2 piccoli involucri contenenti della sostanza color avorio, del tipo eroina, del peso di 0,25 gr, e 2 piccoli involucri contenenti cocaina, del peso di 0,30 grammi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i due uomini sono stati dunque dichiarati in arresto e subito dopo su disposizione del P.M. di turno, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in stato di custodia cautelare, in attesa di essere condotti dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo che si è tenuto stamane.

Marcello Compagnone era già stato arrestato dagli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Iglesias in data 11 giugno scorso per il medesimo reato.