Al lavoro i vincitori del concorso pubblico per 967 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale Inps, area C, posizione economica C1

Roma, 10 Lug 2019 – Presa servizio dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale Inps, area C, posizione economica C1

In data 1° luglio 2019 hanno preso servizio presso la Direzione Regionale Sardegna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i sessantacinque vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale INPS, area C, posizione economica C1, assegnati alla Regione.

I funzionari di nuova assunzione, accolti dal saluto di benvenuto del Direttore regionale e del Presidente del Comitato regionale, al quale si è unito quello della Dirigenza territoriale, hanno iniziato fin da subito un percorso formativo di inserimento in modalità videoconferenza, attivato contestualmente su tutto il territorio nazionale.

I lavori sono stati aperti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e dai massimi vertici dell’Ente, mentre in chiusura è intervenuto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio.

Al termine delle quattro giornate previste, cui seguiranno nuovi interventi formativi già programmati, il personale è stato assegnato alle Direzioni territoriali dell’Istituto. Com