Consiglio Sardegna – Mater Olbia: via libera alla variazione di bilancio da parte delle Commissioni Terza e Sesta

Cagliari, 9 Lug 2019 – Via libera alla variazione di bilancio per l’avvio delle attività del Mater Olbia da parte delle commissioni Terza (Bilancio), presieduta da Paolo Truzzu (FdI), e Sesta (Sanità), presieduta da Domenico Gallus (Udc), riunite in seduta congiunta. Dopo i chiarimenti forniti dagli assessori del Bilancio, Giuseppe Fasolino, e l’assessore della Sanità, Mario Nieddu, è arrivato il via libera al Disegno di legge n. 24, che autorizza la spesa di 25 milioni per il 2019, di 60,6 milioni di euro anni per il 2020 e di altrettanti 60,6 milioni per il 2021. Hanno votato a favore i commissari della maggioranza e Giuseppe Meloni (Pd). Si sono astenuti Carla Cuccu, Elena Fancello e Alessandro Solinas (Movimento 5 Stelle), Gianfranco Ganau e Cesare Moriconi (Pd), mentre hanno espresso voto contrario i consiglieri Francesco Agus e Massimo Zedda (Progressisti), Eugenio Lai e Daniele Cocco (Leu).

I Parlamentini – conclude la nota del Consiglio – hanno respinto l’emendamento sostitutivo parziale al comma 3 dell’articolo 1 del Disegno di legge, presentato dai consiglieri Ganau, Cocco e Agus, per destinare le eventuali economie “esclusivamente a interventi di miglioramento del sistema di assistenza della sanità pubblica”. Com