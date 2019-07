 Comune di Cagliari – Concessioni temporanee di suolo pubblico per l’area esterna dello Stadio di Sant’Elia

Cagliari, 8 Lug 2019 – Approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione delle concessioni temporanee di suolo pubblico per l’area esterna dello Stadio di Sant’Elia, in occasione del Campionato di Calcio di serie A 2019/2020 e partite varie infra campionato.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre il giorno 15/07/2019.

Gli operatori sono convocati per il giorno venerdì 19/07/2019 alle ore 10.00 per la scelta del posteggio secondo i criteri stabiliti nell’avviso. Com

