Aras – Dichiarazione dei consiglieri regionali del Gruppo M5S: “Solinas chiarisca la posizione della Giunta”

Cagliari, 8 Lug 2019 – Sulla prima parte, dove vengono espresse critiche da parte dell’assessore Murgia nei confronti delle selezioni riservate previste dalla LR n.47 del 2018, dei malumori dei dipendenti Laore, delle selezioni che devono essere espletate in parallelo alla riclassificazione di tutti i dipendenti regionali e sull’intenzione di entrare nel merito dei bandi predisposti dall’agenzia, in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2019 in questa fase, non avendo ben chiaro se si tratta di una posizione personale o di un orientamento della Giunta Regionale, preferiamo, in questo momento, non esprimerci. Lo scrivono in una nota i consiglieri regionale del Movimento Cinque Stelle di Cagliari.

Per quanto riguarda invece la parte finale della nota, che riportiamo testualmente.

“In secondo luogo, – concludono – dobbiamo informarla del potenziale conflitto di interessi in cui versa l’Assessore dell’Agricoltura: la signora Murgia, dipendente dell’Aspal, è da parecchi anni dirigente sindacale della Fedro, sigla di cui è ben nota la contrarietà alla LR n.47.

Ci auguravamo che evitasse, nell’esercizio delle sue nuove funzioni, di confondere i ruoli. Com