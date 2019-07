Air Italy offre ai propri passeggeri la possibilità di acquistare online il servizio fast track, utile per evitare le code ai controlli di sicurezza aeroportuale

Olbia, 8 Lug 2019 – Air Italy si afferma come prima compagnia aerea italiana ad introdurre l’acquisto del servizio Fast Track direttamente sul proprio sito web, risparmiando così ai propri passeggeri ancora più tempo in aeroporto e rendendo più confortevole l’attesa della prossima partenza per le vacanze. L’iniziativa arriva inoltre in tempo per offrire ai viaggiatori milanesi un po’ di sollievo e una migliore esperienza aeroportuale a seguito del previsto aumento di traffico dell’aeroporto di Malpensa durante la chiusura per tre mesi dell’aeroporto di Linate, a partire dal prossimo 27 luglio.

“Continuiamo a crescere ed espandere la nostra rete e ci dedichiamo contemporaneamente alla ricerca di nuovi modi per migliorare e ottimizzare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri”, ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy. “La possibilità di acquistare il servizio Fast Track sul nostro sito web che offriamo ai nostri clienti, risponde a questo obiettivo e rende la loro esperienza di viaggio sempre più fluida”.

Il servizio Fast Track è ora acquistabile sul sito web di Air Italy durante il regolare flusso di prenotazione dei biglietti aerei, al prezzo di 9 euro e acquistandolo i passeggeri potranno usufruire di una coda dedicata al controllo di sicurezza, che raggiungendo più rapidamente il gate di partenza.

Air Italy include questo servizio nell’ambito dei pacchetti Fly Pass Silver card (200 euro) e Fly Pass Gold card (500 euro), oppure attraverso il programma Frequent Flyer @MyAirItalyClub tramite il riscatto di punti Avios.

Acquistare il Fast Track pass di Air Italy è semplice: basta cliccare su “Servizi on line” nella sezione “Prima del volo”, dove sono disponibili anche i link per prenotare il posto a bordo, effettuare il web check-in e acquistare il servizio d’imbarco prioritario. Si potrà inoltre scegliere di usufruire del servizio Fast Track anche in un secondo momento, senza alcun limite di tempo. Com