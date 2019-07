Nuova, forte scossa di terremoto in California Magnitudo 7.1

California, 6 Lug 2019 – Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, 48 ore dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6.4. La scossa alle 20:19 ora locale – le 5.49 di stamani in Italia – è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri. Lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs).

L’epicentro è stato individuato nella località di Ridgecrest, a 240 km da Los Angeles, lo stesso del sisma di giovedì scorso. La scossa di oggi è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 25 anni ed è stata percepita anche in Messico.

Ci sarebbero alcuni feriti, mentre a causa di fughe di gas diverse abitazioni vicine all’epicentro si sono incendiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Danneggiate anche diverse strade, alcune sono state chiuse.

Nessun danno rilevante alle infrastrutture, nessun morto e nessun ferito grave a Los Angeles: è quanto si legge in un bollettino diffuso dai vigili del fuoco della città, dopo il nuovo terremoto che ha colpito il sud della California. I vigili del fuoco hanno quindi dichiarato conclusa l’emergenza e hanno ripreso le normali operazioni. “Vi chiediamo di considerare il terremoto di stanotte come un promemoria per essere preparati”, si legge ancora nel comunicato