Denunciato dai carabinieri della Stazione di Teulada un cosentino per il reato di ricettazione

Carbonia, 6 Lug 2019 – Nelle scorse ore, i carabinieri della Stazione di Teulada hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di S.S., 64enne originario di Cosenza ma residente a Sant’Anna Arresi, responsabile di ricettazione.

I militari, infatti, che erano stati impegnati nella mattinata di ieri nel rintraccio degli 8 immigrati clandestini, sbarcati nella spiaggia di porto pino, dopo averli affidati al personale del commissariato di Carbonia per ultimare le formalità di rito, hanno deciso di proseguire la loro attività di vigilanza sulla costa nella ricerca di altri clandestini. Nella circostanza, il personale dell’Arma hanno sorpreso l’uomo che, dopo essere salito a bordo del barchino, utilizzato dagli 8 per la traversata, ha pensato di metterlo in moto e fuggire. L’immediato intervento dei carabinieri di Teulada, che hanno bloccato il calabrese, ha posto fine ad ogni tentativo di fuga e poi è stato denunciato per ricettazione mentre il barchino sequestrato, è stato affidato al comune di Sant’Anna Arresi.