Pride, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito Democratico: domani in piazza a Cagliari

Cagliari, 5 Lug 2019 – Domani saremo a Cagliari in piazza. Lo scrive in un comunicato il Segretario regionale Sardegna, Emanuele Cani. Adesso più che mai è necessario difendere le conquiste di civiltà e libertà di essere se stessi. Il diritto a essere riconosciuti e accettati non è negoziabile.

La nostra adesione al Pride è coerente con i nostri valori, con il nostro impegno, con le nostre scelte quotidiane. “Siamo ovunque, ovunque siamo”.