Cagliari, 3 Lug 2019 – Per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini, riaprirà domani giovedì 4 luglio lo spazio a disposizione degli automobilisti presso l’Ippodromo del Poetto con ingresso da via Isola di San Pietro.

“Abbiamo raccolto le tante segnalazioni dei cittadini cagliaritani e della città metropolitana – afferma il sindaco Paolo Truzzu – e insieme al Servizio viabilità ci siamo messi al lavoro per dare una risposta immediata”.

L’area sarà disponibile al mattino dalle ore 7.30 per chiudere in serata alle ore 21.30. Com