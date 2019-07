Il sindaco Paolo Truzzu incontra il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Patrizio Vezzoli

Cagliari, 3 Lug 2019 – Il sindaco Paolo Truzzu ha incontrato stamattina, in Municipio, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Generale di Brigata Patrizio Vezzoli.

Un colloquio cordiale e proficuo che ha visto tra i temi trattati l’intensificazione della tutela della spesa pubblica in termini di contrasto a possibili illiceità commesse nel settore, con particolare riferimento all’erogazione delle prestazioni sociali del Comune, conformemente al protocollo in atto.

Un primo confronto per procedere anche ad intese programmatiche volte a contrastare l’evasione dei tributi locali con l’augurio di una fattiva collaborazione con la Polizia Locale.

Dal canto suo il sindaco Paolo Truzzu ha ribadito il vivo apprezzamento per l’attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione ed ai prodotti non sicuri e per le numerose attività pervicaci di polizia economico finanziaria. E proprio sull’abusivismo ha evidenziato la necessità di un tavolo di confronto tra istituzioni per approfondire questa criticità e cercare le soluzioni più idonee. Com