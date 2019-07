Consiglio Sardegna – Commissione Sanità, approvato l’incremento dei fondi per lo sport

Cagliari, 3 Lug 2019 – La Sesta commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc), ha approvato il Parere 3 “(Programma annuale 2019 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R. 17 maggio 1999, n. 17, art. 4. Missione 06, Programma 01 – Sport e tempo libero”, che prevede un incremento dei fondi di 3,5 milioni di euro.

Il parlamentino ha votato, dopo aver sentito in audizione l’assessore regionale dello Sport, Andrea Biancareddu, che ha spiegato che attualmente sono disponibili 1,5 milioni, mentre per far fronte alle necessità del settore ne occorrono 5 milioni. Com